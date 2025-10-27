L' uomo azienda che ha lanciato Bastoni e Huijsen | Juve chi è Brambilla

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore della Next Gen, che sostituirà ad interim Igor Tudor nella partita contro l'Udinese, ha una storia decennale di tecnico capace di forgiare i giovani talenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l uomo azienda che ha lanciato bastoni e huijsen juve chi 232 brambilla

© Gazzetta.it - L'uomo azienda che ha lanciato Bastoni e Huijsen: Juve, chi è Brambilla

