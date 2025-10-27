L' Università di Firenze accoglie tre studentesse palestinesi FOTO

Tre studentesse palestinesi provenienti dalla Cisgiordania sono state accolte oggi, lunedì 27 ottobre, all’Università di Firenze dalla rettrice Alessandra Petrucci e dalla delegata all’Inclusione e diversità Maria Paola Monaco.Sono le vincitrici del bando promosso dall’Ateneo che ha messo a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

