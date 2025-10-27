Luminarie e pista di pattinaggio | Galliate cerca sponsor
Il Comune di Galliate ricerca sponsor per il Natale. Approvate le linee di indirizzo per la ricerca di sponsorizzazioni per la promozione della città di Galliate per le luminarie natalizie e per installare la pista di pattinaggio. Le aziendeassociazioni che intendono supportare economicamente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
#Sorrento - Nessun Natale al buio, luminarie in pista e fiducia ritrovata Dopo settimane di dubbi e preoccupazioni, il Comune ha sciolto la riserva. Leggi la notizia --> https://ift.tt/IYDepdh - X Vai su X
Al via le operazioni di cantiere per la realizzazione della pista ciclabile su viale Europa #bari - facebook.com Vai su Facebook
Teatro, canti di Natale e la pista del ghiaccio - San Giovanni in Persiceto festeggia il Natale con luminarie, pista di pattinaggio, eventi, mostra di arte presepiale, MaraTtoni, incontro con Babbo Natale, lettura di poesie, concerto di Natale e ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Pattinaggio e cielo stellato: ’Christmas Village’ - Una pista di pattinaggio attorno alla fontana di piazza Giorgini, con sedute e stand in stile baita a perimetrare ... Segnala msn.com
Pista di pattinaggio mercatino e luminarie, arriva Babbo Natale - ) Debutta ufficialmente questo pomeriggio, con l'accensione delle luminarie, il ricco programma natalizio di Monselice, ideato dall'amministrazione comunale in sinergia con i commercianti Ascom ... Da ilgazzettino.it