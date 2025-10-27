Luminarie e pista di pattinaggio | Galliate cerca sponsor
Il Comune di Galliate ricerca sponsor per il Natale. Approvate le linee di indirizzo per la ricerca di sponsorizzazioni per la promozione della città di Galliate per le luminarie natalizie e per installare la pista di pattinaggio. Le aziendeassociazioni che intendono supportare economicamente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
#Sorrento - Nessun Natale al buio, luminarie in pista e fiducia ritrovata Dopo settimane di dubbi e preoccupazioni, il Comune ha sciolto la riserva. Leggi la notizia --> https://ift.tt/IYDepdh - X Vai su X
Le luminarie accenderanno il centro già a fine novembre. Previsto il Christmas Village alla Rotonda Giorgini e la seconda edizione della festa in viale De Gasperi - facebook.com Vai su Facebook
Teatro, canti di Natale e la pista del ghiaccio - San Giovanni in Persiceto festeggia il Natale con luminarie, pista di pattinaggio, eventi, mostra di arte presepiale, MaraTtoni, incontro con Babbo Natale, lettura di poesie, concerto di Natale e ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Pattinaggio e cielo stellato: ’Christmas Village’ - Una pista di pattinaggio attorno alla fontana di piazza Giorgini, con sedute e stand in stile baita a perimetrare ... msn.com scrive
Pista di pattinaggio mercatino e luminarie, arriva Babbo Natale - ) Debutta ufficialmente questo pomeriggio, con l'accensione delle luminarie, il ricco programma natalizio di Monselice, ideato dall'amministrazione comunale in sinergia con i commercianti Ascom ... Scrive ilgazzettino.it