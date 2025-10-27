L’umbra AgriEuro premiata al Netcomm Award 2025

L’UMBRIA ECCELLE grazie alla AgriEuro. L’azienda, con sede a Spoleto, principale e-commerce europeo specializzato nella vendita online di macchine per l’agricoltura e il giardinaggi, è stata premiata come vincitore assoluto del Netcomm Award 2025, il premio ideato dal Consorzio Netcomm per valorizzare le realtà più innovative del Digital Retail italiano. Un risultato reso possibile grazie ai riconoscimenti ottenuti in diverse categorie del concorso: Customer Care & CRM (primo posto), Digital Marketing (primo posto), Logistica & Packaging (primo posto), Sostenibilità (terzo posto) e Omnichannel (terzo posto). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

