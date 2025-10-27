L’umbra AgriEuro premiata al Netcomm Award 2025
L’UMBRIA ECCELLE grazie alla AgriEuro. L’azienda, con sede a Spoleto, principale e-commerce europeo specializzato nella vendita online di macchine per l’agricoltura e il giardinaggi, è stata premiata come vincitore assoluto del Netcomm Award 2025, il premio ideato dal Consorzio Netcomm per valorizzare le realtà più innovative del Digital Retail italiano. Un risultato reso possibile grazie ai riconoscimenti ottenuti in diverse categorie del concorso: Customer Care & CRM (primo posto), Digital Marketing (primo posto), Logistica & Packaging (primo posto), Sostenibilità (terzo posto) e Omnichannel (terzo posto). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’umbra AgriEuro premiata al Netcomm . Award 2025 - commerce europeo specializzato nella vendita online di macchine ... Da msn.com
Agrieuro conquista il Netcomm award 2025 - Questo sito utilizza cookies tecnici e di profilazione di terze parti per le sue funzionalità. Secondo spoletonline.com
Netcomm Award: il commercio digitale punta sull’omnicanalità, AgriEuro sul podio - I Netcomm Award premiano da quattordici anni le aziende italiane che si sono contraddistinte nel commercio digitale, anticipando tendenze e nuovi visioni. Come scrive repubblica.it