L' ultimo studio dell' Albanese | Italia complice del genocidio

Ilgiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo report pubblicato dall'Onu intitolato "Genocidio di Gaza: un crimine collettivo" scritto dalla relatrice speciale Francesca Albanese torna a porre una questione sull'imparzialità delle Nazioni Unite e dei suoi consulenti alla luce di posizioni che sembrano più animate da finalità politiche che oggettive. Già il titolo del report dell'Albanese con l'utilizzo del termine "genocidio" potrebbe aprire un ampio dibattito ma l'aspetto più incredibile è l'accusa a Stati Uniti, Germania e Italia di essere "complici del genocidio" poiché: "il genocidio in corso a Gaza è un crimine collettivo, sostenuto dalla complicità di Stati terzi influenti che hanno permesso violazioni sistematiche e prolungate del diritto internazionale da parte di Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

