L' ultimo studio dell' Albanese | Italia complice del genocidio

Il nuovo report pubblicato dall'Onu intitolato "Genocidio di Gaza: un crimine collettivo" scritto dalla relatrice speciale Francesca Albanese torna a porre una questione sull'imparzialità delle Nazioni Unite e dei suoi consulenti alla luce di posizioni che sembrano più animate da finalità politiche che oggettive. Già il titolo del report dell'Albanese con l'utilizzo del termine "genocidio" potrebbe aprire un ampio dibattito ma l'aspetto più incredibile è l'accusa a Stati Uniti, Germania e Italia di essere "complici del genocidio" poiché: "il genocidio in corso a Gaza è un crimine collettivo, sostenuto dalla complicità di Stati terzi influenti che hanno permesso violazioni sistematiche e prolungate del diritto internazionale da parte di Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ultimo "studio" dell'Albanese: "Italia complice del genocidio"

Altre letture consigliate

Cari/e Tooth, Condividiamo un importante aggiornamento da NMD Pharma riguardo lo stato di avanzamento della ricerca sulla Charcot-Marie-Tooth. L'azienda ha comunicato che il 6 ottobre 2025 è stato arruolato l'ultimo partecipante allo studio clinico di Fas - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimo "studio" dell'Albanese: "Italia complice del genocidio" - Oltre a lei altri "esperti" nelle Nazioni Unite dimostrano di essere ultrà anti- ilgiornale.it scrive

No, Francesca Albanese non è pagata dagli italiani e non rappresenta l’Italia all’Onu - Abbiamo verificato un’accusa di Matteo Salvini, che in tv ha anche definito la relatrice speciale «pericolosa» ... Segnala pagellapolitica.it

In Onda su La7, Francesca Albanese si alza e lascia lo studio: tutti i dettagli - Gaza, dibattito acceso a In Onda su La7: Francesca Albanese, il termine “genocidio” e l’uscita improvvisa dallo studio. Da notizie.it