L' ultimo saluto a Raffaello Paloscia voce storica della fiorentina VIDEO

Firenzetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amici, ex colleghi e volti noti del calcio. Il funerale del decano del giornalismo sportivo e voce storica della Fiorentina, Raffaello Paloscia, scomparso all'età di 97 anni, si è svolto alla Chiesa del Purissimo Sangue a Novoli.Sul feretro una maglia della Fiorentina, squadra che ha raccontato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

L'ultimo saluto a Raffaello Paloscia, voce storica della fiorentina \ VIDEO - Il funerale del decano del giornalismo sportivo e voce storica della Fiorentina, Raffaello Paloscia, scomparso all'età di 97 anni, si è svolto alla Chiesa ... Come scrive firenzetoday.it

ultimo saluto raffaello palosciaRaffaello Paloscia: camera ardente a Palazzo Strozzi Sacrati - Allestita nella sede della presidenza della Giunta regionale la camera ardente di Raffaello Paloscia, scomparso ieri all’età di 97 anni. Segnala nove.firenze.it

ultimo saluto raffaello palosciaLo sport perde un grande narratore e cronista: è morto Raffaello Paloscia, storica firma della Nazione - E’ stato maestro e punto di riferimento per i colleghi di varie generazioni ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Saluto Raffaello Paloscia