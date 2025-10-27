L' ultimo saluto a Raffaello Paloscia voce storica della fiorentina VIDEO

Amici, ex colleghi e volti noti del calcio. Il funerale del decano del giornalismo sportivo e voce storica della Fiorentina, Raffaello Paloscia, scomparso all'età di 97 anni, si è svolto alla Chiesa del Purissimo Sangue a Novoli.Sul feretro una maglia della Fiorentina, squadra che ha raccontato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondisci con queste news

Oggi l’ultimo saluto a Dario Angelini Si tengono oggi a Delebio i funerali dell’allevatore morto venerdì in Val Lesina. Stimato per il suo impegno nella vita del paese, è ricordato con affetto dal vicesindaco Scaramella: «Mancherà a tutti noi per la sua dedizione» Vai su Facebook

Oggi daremo un ultimo saluto a Marco, Davide e Valerio. Ci stringiamo idealmente ai loro familiari e amici, a tutta l’Arma dei @_Carabinieri_. Onoreremo la memoria di questi Eroi, caduti in servizio, esempio di amore verso la Patria. - X Vai su X

L'ultimo saluto a Raffaello Paloscia, voce storica della fiorentina \ VIDEO - Il funerale del decano del giornalismo sportivo e voce storica della Fiorentina, Raffaello Paloscia, scomparso all'età di 97 anni, si è svolto alla Chiesa ... Come scrive firenzetoday.it

Raffaello Paloscia: camera ardente a Palazzo Strozzi Sacrati - Allestita nella sede della presidenza della Giunta regionale la camera ardente di Raffaello Paloscia, scomparso ieri all’età di 97 anni. Segnala nove.firenze.it

Lo sport perde un grande narratore e cronista: è morto Raffaello Paloscia, storica firma della Nazione - E’ stato maestro e punto di riferimento per i colleghi di varie generazioni ... Come scrive lanazione.it