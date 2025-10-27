L’ultimo saluto a Raffaello Paloscia fuoriclasse del giornalismo

Firenze, 27 ottobre 2025 – In tanti, si sono ritrovati nel pomeriggio nella Chiesta del Preziosissimo Sangue di via Boccherini per l 'ultimo saluto a Raffaello Paloscia, fuoriclasse del giornalismo sportivo, penna sublime de La Nazione e non solo. Alla funzione celebrata da padre Bernardo Gianni, c'erano giornalisti di ieri e di oggi, la sindaca Sara Funaro, l'assessora Letizia Perini in rappresentanza della città. Ma anche amici e campioni del mondo, come Giancarlo Antognoni, e Gianni Lonzi, insieme a un altro campione del nuoto come Riccardo Tempestini. Tutti, per un motivo o un altro legati a filo doppio con Raffa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ultimo saluto a Raffaello Paloscia, fuoriclasse del giornalismo

Approfondisci con queste news

Oggi l’ultimo saluto a Dario Angelini Si tengono oggi a Delebio i funerali dell’allevatore morto venerdì in Val Lesina. Stimato per il suo impegno nella vita del paese, è ricordato con affetto dal vicesindaco Scaramella: «Mancherà a tutti noi per la sua dedizione» Vai su Facebook

Oggi daremo un ultimo saluto a Marco, Davide e Valerio. Ci stringiamo idealmente ai loro familiari e amici, a tutta l’Arma dei @_Carabinieri_. Onoreremo la memoria di questi Eroi, caduti in servizio, esempio di amore verso la Patria. - X Vai su X

L’ultimo saluto a Raffaello Paloscia, fuoriclasse del giornalismo - Nella Chiesta del Preziosissimo Sangue di via Boccherini le istituzioni, i campioni dello sport e tanti suoi colleghi (e allievi) hanno partecipato al funerale ... Secondo msn.com

L'ultimo saluto a Raffaello Paloscia, voce storica della fiorentina \ VIDEO - Il funerale del decano del giornalismo sportivo e voce storica della Fiorentina, Raffaello Paloscia, scomparso all'età di 97 anni, si è svolto alla Chiesa ... Segnala firenzetoday.it

Raffaello Paloscia: camera ardente a Palazzo Strozzi Sacrati - Allestita nella sede della presidenza della Giunta regionale la camera ardente di Raffaello Paloscia, scomparso ieri all’età di 97 anni. Scrive nove.firenze.it