L’ultima intervista di Mauro Di Francesco | le donne i no e l’amicizia con Teocoli e Abatantuono

Nella sua ultima intervista, rilasciata qualche anno prima della sua scomparsa, Mauro Di Francesco racconta una carriera fatta di successi, ma anche di amicizie profonde, come quella con Diego Abatantuono e Teo Teocoli. Mauro Di Francesco e l’amicizia con Diego Abatantuono. L’attore si è spento il 25 ottobre 2025 all’età di 74 anni. Star di tanti film cult anni Ottanta, Mauro Di Francesco si era allontanato da tempo dal mondo del cinema. Aveva iniziato a recitare a soli 5 anni e da allora non si era più fermato, prendendo parte a pellicole che hanno fatto la storia come Sapore di mare e Vado a vivere da solo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - L’ultima intervista di Mauro Di Francesco: le donne, i no e l’amicizia con Teocoli e Abatantuono

