‘L’ultima chiamata la bastonata inaspettata’ | Diego Abatantuono ricorda Mauro Di Francesco
Un’amicizia lunga 55 anni tra teatro e ricordi. Diego Abatantuono a Domenica In con Mara Venier ricorda con profonda emozione Mauro Di Francesco, scomparso ieri. “Ho passato con Mauro 55 anni, l’ho incontrato quando lavoravo al Derby, avevo 15 anni. Tutti quelli che lo hanno conosciuto lo sanno: non stavi mai del tutto tranquillo, quando c’era lui poteva succedere di tutto”, racconta l’attore, sottolineando il legame speciale che lo univa a Di Francesco. Abatantuono ripercorre i momenti più intensi e divertenti del passato, guardando le foto del Derby che lo ritraggono con Faletti, Boldi, Porcaro e naturalmente Di Francesco: “È un po’ dura vedere queste cose”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
