Lukaku accelera | rientro possibile già a dicembre

Non solo ansia per Kevin De Bruyne: in casa Napoli c’è anche spazio per un sorriso. Dall’infermeria arriva . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku accelera: rientro possibile già a dicembre

