Lukaku accelera | rientro possibile già a dicembre

Forzazzurri.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo ansia per Kevin De Bruyne: in casa Napoli c’è anche spazio per un sorriso. Dall’infermeria arriva . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

lukaku accelera rientro possibile gi224 a dicembre

© Forzazzurri.net - Lukaku accelera: rientro possibile già a dicembre

Approfondisci con queste news

lukaku accelera rientro possibileLukaku accelera: rientro possibile già a dicembre - Lukaku accelera: rientro possibile già a dicembre Non solo ansia per Kevin De Bruyne: in casa Napoli c’è anche spazio per un sorriso. Lo riporta forzazzurri.net

lukaku accelera rientro possibileRomelu Lukaku brucia le tappe, il rientro col Napoli è più vicino - Romelu Lukaku prosegue il proprio percorso di recupero tra piscina e palestra, con l’obiettivo di tornare il prima possibile ... Si legge su sportal.it

lukaku accelera rientro possibileLukaku punta al rientro nella Supercoppa Italiana: Napoli non vuole affrettare i tempi - Romelu Lukaku è fermo dallo scorso agosto e il Napoli non ha alcuna intenzione di forzare il suo recupero. Riporta stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Lukaku Accelera Rientro Possibile