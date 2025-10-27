Lugo mercato contadino anche per il primo novembre
Il Mercato contadino di Lugo sarà aperto anche nella giornata festiva di sabato 1° novembre, con i prodotti dei coltivatori del territorio in piazza Primo maggio. Il Mercato contadino di Lugo si tiene ogni sabato mattina dalle 7 alle 14. Si possono acquistare prodotti del territorio direttamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
DOMANI DALLE 8 ALLE 20 LA FIERA D'AUTUNNO IN CENTRO A LUGO Torna domattina dalle 8 alle 20 a Lugo la Fiera d'autunno, il mercato straordinario che animerà il centro storico per l'intera giornata. Come sempre per le fiere domenicali, si tratta di un - facebook.com Vai su Facebook
“Mercato del contadino“. Bando per i posti a Marlia e per le areee di filiera corta - Riguarda l’assegnazione di 25 basi per operatori e resterà aperto fino al prossimo 31 ottobre. Come scrive lanazione.it