Lugo mercato contadino anche per il primo novembre

Ravennatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mercato contadino di Lugo sarà aperto anche nella giornata festiva di sabato 1° novembre, con i prodotti dei coltivatori del territorio in piazza Primo maggio. Il Mercato contadino di Lugo si tiene ogni sabato mattina dalle 7 alle 14. Si possono acquistare prodotti del territorio direttamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

