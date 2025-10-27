Lucio Dalla project in jazz tribute l' omaggio palermitano

Un omaggio in chiave jazz a uno degli artisti più eclettici e geniali della musica italiana: Lucio Dalla.Cantautore, poeta e sperimentatore, Dalla ha attraversato decenni lasciando un segno indelebile con canzoni iconiche, testi intensi e una vena creativa sempre fuori dagli schemi.Nato.

Diego Fusaro. . DIEGO FUSARO: Tajani: Lucio Battisti appartiene al Pantheon di Forza Italia __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com Vai su Facebook

Domani in piazza "Lucio Battisti Tribute" per il "Music Fest" - Il "Lucio Battisti Tribute Show" è una serata dedicata ai grandi successi di Lucio Battisti, con Leandro Ghetti che si alterna tra chitarra acustica, pianoforte e organo. Secondo lanazione.it

Lucio Dalla, chi è: la musica jazz, poi la svolta da autore/ I più grandi successi della carriera - Più avanti la svolta autoriale e i grandissimi successi Nato a Bologna il 4 marzo del 1943 e morto a pochi ... Lo riporta ilsussidiario.net

Napoli Jazz Winter, il BassVoice Project rende omaggio a Lucio Dalla - La canzone d’autore protagonista al Napoli Jazz Winter: venerdì 23 marzo il BassVoice Project renderà omaggio a Lucio con “Dallaltrapartedellaluna”, concerto in programma al Centro Cultura Domus Ars ... Si legge su ilmattino.it