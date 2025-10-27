Lucio Corsi il film concerto La chitarra nella roccia in arrivo al cinema

La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano, il film concerto arriva al cinema. Lucio Corsi, una delle voci autoriali più rappresentative del panorama attuale, ha presentato alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano, il film del concerto che si è tenuto la scorsa estate nella celebre abbazia cistercense – capolavoro del XII secolo – di Chiusdino (Siena). Dopo questa prestigiosa anteprima, il lungometraggio debutterà a novembre sul grande schermo in esclusiva in tutti i The Space Cinema: la prima proiezione ufficiale è prevista per domenica 2 novembre alle 18:30 al The Space Grosseto (Via Canada, 80), con la presenza dell’artista; a seguire il 3, 4 e 5 novembre sarà disponibile in tutti i cinema The Space. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Lucio Corsi, il film concerto La chitarra nella roccia in arrivo al cinema

