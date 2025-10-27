Lucio Corsi il film concerto La chitarra nella roccia in arrivo al cinema

La Chitarra Nella RocciaLucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano, il film concerto arriva al cinema. Lucio Corsi, una delle voci autoriali più rappresentative del panorama attuale, ha presentato alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano, il film del concerto che si è tenuto la scorsa estate nella celebre abbazia cistercense – capolavoro del XII secolo – di Chiusdino (Siena). Dopo questa prestigiosa anteprima, il lungometraggio debutterà a novembre sul grande schermo in esclusiva in tutti i The Space Cinema: la prima proiezione ufficiale è prevista per domenica 2 novembre alle 18:30 al The Space Grosseto (Via Canada, 80), con la presenza dell’artista; a seguire  il 3, 4 e 5 novembre sarà disponibile in tutti i cinema The Space. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

