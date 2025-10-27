Lucio Corsi dall’Abbazia di San Galgano al grande schermo Arriva in sala La Chitarra nella roccia

Firenze, 27 ottobre 2025 – Lucio Corsi ha presentato alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma il suo film concerto " La Chitarra Nella Roccia - Lucio Corsi dal vivo all'Abbazia di San Galgano". Il lungometraggio, girato interamente in pellicola 16 millimetri, documenta l'esibizione tenuta dall'artista la scorsa estate nella celebre abbazia del XII secolo a Chiusdino, in provincia di Siena. Il film è il racconto di un live speciale in un luogo d’eccezione, affascinante e carico di storia, che rafforza ancora di più il legame dell’artista con la sua terra. Il progetto vede la regia di Tommaso Ottomano, fratello artistico, regista e co-autore di Lucio, e la produzione di Sugar. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucio Corsi, dall’Abbazia di San Galgano al grande schermo. Arriva in sala “La Chitarra nella roccia”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

«Il giorno dopo Sanremo sono uscito di casa e tutte le macchine mi salutavano. Sembrava un film». Lucio Corsi è reduce da mesi travolgenti seguiti al successo sul palco dell'Ariston con “Volevo essere un duro”. - facebook.com Vai su Facebook

Lucio Corsi, dall’Abbazia di San Galgano al grande schermo. Arriva in sala “La Chitarra nella roccia” - concerto registrato in provincia di Siena è stato presentato alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Da lanazione.it

Lucio Corsi e “la chitarra nella roccia”, il concerto nell’Abbazia di San Galgano diventa un film - Il film, diretto da Tommaso Ottomani, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e sarà nelle sale The Space il 3,4 e 5 novembre con un'anteprima a Grosseto. intoscana.it scrive

Lucio Corsi: ecco il film del concerto all’Abbazia di San Galgano - Lucio Corsi ha presentato alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma "La Chitarra Nella Roccia - Segnala rockol.it