Luciano Darderi cede in due tie-break contro Arthur Cazaux all’esordio nel Masters di Parigi

Luciano Darderi si ferma al primo turno del Masters1000 di Parigi. Nella rinnovata sede della Paris La Défense Arena, l’italo-argentino (n.27 del ranking) ha ceduto al francese Arthur Cazaux (n.62 del ranking), nel tabellone principale grazie a una wild card. Darderi è stato sconfitto sul punteggio di 7-6 (5) 7-6 (4) in 2 ore e 10 minuti di partita. Ha di cui recriminare il tennista origini sudamericane, trovatosi in vantaggio di un break in due circostanze nel secondo set e con la possibilità di servire per far suo il parziale. Poca serenità nella gestione dello scambio e bravo Cazaux ad adattarsi a delle condizioni di gioco decisamente lente. 🔗 Leggi su Oasport.it

