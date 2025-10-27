Luciano Darderi cede in due tie-break contro Arthur Cazaux all’esordio nel Masters di Parigi
Luciano Darderi si ferma al primo turno del Masters1000 di Parigi. Nella rinnovata sede della Paris La Défense Arena, l’italo-argentino (n.27 del ranking) ha ceduto al francese Arthur Cazaux (n.62 del ranking), nel tabellone principale grazie a una wild card. Darderi è stato sconfitto sul punteggio di 7-6 (5) 7-6 (4) in 2 ore e 10 minuti di partita. Ha di cui recriminare il tennista origini sudamericane, trovatosi in vantaggio di un break in due circostanze nel secondo set e con la possibilità di servire per far suo il parziale. Poca serenità nella gestione dello scambio e bravo Cazaux ad adattarsi a delle condizioni di gioco decisamente lente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Matteo avanza a Vienna Stop invece per Luciano Darderi (sconfitto in Austria da Brandon Nakashima) e Sonego (sconfitto a Basilea da Davidovich-Fokina). BMW Italia - facebook.com Vai su Facebook
LULI SUBITO OUT Finisce immediatamente l’avventura di Luciano Darderi a Vienna. L’azzurro si arrende con lo score di 6-2 7-5 a Brandon Nakashima, giocatore che attualmente si trova molto più a suo agio sul cemento indoor. L’americano ora affronterà il - X Vai su X
Luciano Darderi cede in due tie-break contro Arthur Cazaux all’esordio nel Masters di Parigi - Luciano Darderi si ferma al primo turno del Masters1000 di Parigi. Lo riporta oasport.it
ATP 250 Almaty – Darderi sorpreso all’esordio da Mochizuki, sconfitto in due set - argentino, volando così agli ottavi di finale Luciano Darderi manca l’approdo ai quarti di finale del ... Segnala tennisitaliano.it
Luciano Darderi si arrende in due set a Nakashima a Vienna: italo-argentino sofferente alla gamba sinistra - Niente da fare per Luciano Darderi, impegnato nel primo turno dell'ATP500 di Vienna. Scrive oasport.it