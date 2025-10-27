Luciano DAlfonso Pd sulla Nuova Pescara | Può nascere in sei mesi
“La Nuova Pescara può nascere in sei mesi”. Lo afferma il deputato Pd Luciano D’Alfonso intervenendo nel dibattito rilanciato, e mai sopito, sulla fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore purché di faccia un lavoro “fatto di dedizione e condito da volontà partecipativa e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Appuntamento da non perdere questa sera alle 22:30 su Rete8. Ospiti del nostro direttore Carmine Perantuono l’On Luciano d’Alfonso e il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri. Tanti gli argomenti trattati, in primo piano la questione “Nuova Pes - facebook.com Vai su Facebook
Luciano D'Alfonso: «Aeroporto da ingrandire per attrarre investimenti» - L’Aeroporto d’Abruzzo ha bisogno di attrarre investimenti da grandi player internazionali e aumentare il numero di passeggeri per rilanciarsi e contare. Come scrive ilmessaggero.it
D'Alfonso (Pd): "Occhiuto? So cosa vuol dire. L'inchiesta non fermi la sua azione amministrativa” - “Sono certo che Occhiuto potrà e saprà far valere le sue ragioni. Scrive ilfoglio.it
Pd: Vecchi, nuova generazione in campo per dignità e diritti italiani nel mondo - “Il Partito Democratico si conferma essere non soltanto la più importante forza politica italiana tra i connazionali che vivono, lavorano e studiano nei cinque continenti ma anche l’unica realmente ... Secondo partitodemocratico.it