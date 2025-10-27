Luciana Littizzetto e il karoke di Giuli | Da Alba… chiara ad Ancona

Lapresse.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Littizzetto nell’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” in onda sul Nove ha preso di mira il ministro della Cultura, Alessandro Giuli per la sua esibizione canora durante la cerimonia di designazione della Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027. Per annunciare Alba, Giuli ha intonato “Albachiara” di Vasco Rossi. Ed ecco che la comica piemontese ha dato via a un karaoke con i nomi di altre località italiane. Questo articolo Luciana Littizzetto e il karoke di Giuli: "Da Alba. chiara ad Ancona" proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

luciana littizzetto e il karoke di giuli da alba8230 chiara ad ancona

© Lapresse.it - Luciana Littizzetto e il karoke di Giuli: "Da Alba… chiara ad Ancona"

Scopri altri approfondimenti

luciana littizzetto karoke giuliLuciana Littizzetto e il karoke di Giuli: "Da Alba... chiara ad Ancona" - (LaPresse) Luciano Littizzetto nell'ultima puntata di "Che Tempo Che Fa" in onda sul Nove ha preso di mira il ministro della Cultura, ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Luciana Littizzetto Karoke Giuli