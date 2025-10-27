Luciano Littizzetto nell’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” in onda sul Nove ha preso di mira il ministro della Cultura, Alessandro Giuli per la sua esibizione canora durante la cerimonia di designazione della Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027. Per annunciare Alba, Giuli ha intonato “Albachiara” di Vasco Rossi. Ed ecco che la comica piemontese ha dato via a un karaoke con i nomi di altre località italiane. Questo articolo Luciana Littizzetto e il karoke di Giuli: "Da Alba. chiara ad Ancona" proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

