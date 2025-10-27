P enultima puntata di Blanca 3 (stasera su Rai 1 alle 21.30). La consulente del commissariato di polizia di Genova questa volta se la deve vedere con uno sfregiatore seriale che colpisce le donne con l’acido. Blanca ha intenzione di fare da esca iscrivendosi su un’app d’incontri. Sarà una scelta che metterà in pericolo la sua vita. A casa di Blanca si palesa Lucia, in piena crisi amorosa: il suo ragazzo l’ha lasciata per un’altra. Liguori è sempre più protettivo nei confronti della collega e sempre più convinto che Domenico non sia l’uomo giusto per lei. Maria Chiara Giannetta: «Blanca mi ha insegnato a buttarmi nella vita» X Leggi anche › “Blanca 3”: la recensione di Aldo Grasso della terza stagione Blanca 3: trama e anticipazioni quinta puntata del 27 ottobre su Rai 1 e RaiPlay. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lucia è in crisi amorosa e non si vede bella: vorrebbe rifarsi le labbra. La penultima puntata va in onda su Rai 1 e RaiPlay