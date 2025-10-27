Lucia è in crisi amorosa e non si vede bella | vorrebbe rifarsi le labbra La penultima puntata va in onda su Rai 1 e RaiPlay
P enultima puntata di Blanca 3 (stasera su Rai 1 alle 21.30). La consulente del commissariato di polizia di Genova questa volta se la deve vedere con uno sfregiatore seriale che colpisce le donne con l’acido. Blanca ha intenzione di fare da esca iscrivendosi su un’app d’incontri. Sarà una scelta che metterà in pericolo la sua vita. A casa di Blanca si palesa Lucia, in piena crisi amorosa: il suo ragazzo l’ha lasciata per un’altra. Liguori è sempre più protettivo nei confronti della collega e sempre più convinto che Domenico non sia l’uomo giusto per lei. Maria Chiara Giannetta: «Blanca mi ha insegnato a buttarmi nella vita» X Leggi anche › “Blanca 3”: la recensione di Aldo Grasso della terza stagione Blanca 3: trama e anticipazioni quinta puntata del 27 ottobre su Rai 1 e RaiPlay. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Venerdì 24 ottobre 2025 dalle ore 19:30 alle 23.30 ci vediamo a Milano in Corso Garibaldi 27 presso l'ex CAM per parlare del futuro della nostra città al convegno dal titolo "UN PROBLEMA GRANDE COME UNA CITTA'. Milano: crisi, prospettive ed opportunità - facebook.com Vai su Facebook
Lucia Testa in crisi a The Couple: le sorelle abbandonano?/ Irma: “Le manca la famiglia, si sente in colpa” - Lucia Testa sta vivendo un momento difficile a The Couple: la donna sente la mancanza della sua famiglia e la sorella Irma si dice preoccupata L’avventura delle sorelle Testa a The Couple potrebbe ... Lo riporta ilsussidiario.net
Lucia e Rosario in crisi a Temptation Island 2025: si lasciano?/ Lui piange per un video: cosa succede - Lei sempre più vicina al single Andrea, lui riceve un filmato che lo fa crollare nella quinta puntata Lucia e Rosario, chi è la coppia di ... Riporta ilsussidiario.net