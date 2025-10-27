luci nel salotto buono accordo fatto con enegan per le luminarie di natale

Grosseto, 27 ottobre 2025 – Decisamente ci stiamo avviando verso il Natale. E i commercianti del centro storico si sono già organizzati per rendere il cuore del capoluogo maremmano il più accogliente possibile. “Con grande entusiasmo e profondo senso di responsabilità, annuncio, a nome dell’associazione Centriamo Grosseto Nuovo Ccn – sottolinea il presidente Alberto Macchi - la nascita di una significativa sinergia e partnership con Enegan, una delle eccellenze del nostro territorio”. Pero poi proseguire: “Dopo una serie di incontri costruttivi e un dialogo autentico – spiega Macchi – abbiamo dato vita a una collaborazione che mira a rafforzare il cuore pulsante della nostra città: il centro storico, il nostro salotto buono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

