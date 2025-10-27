Il pareggio di San Giuliano, in un finale a tinte forti (direttore di gara assolutamente inadeguato) che è costato il primo posto alla Lucchese, scavalcata sia dallo Zenith che dal Viareggio, si presta ad alcune considerazioni che meritano un’ ampia e serena riflessione. La prima riguarda la difficoltà da parte della squadra rossonera di chiudere le partite, una volta in vantaggio, proprio nel momento cruciale, cioè nel finale. La seconda è più che altro una caratteristica strutturale del centrocampo, composto da giocatori tecnicamente bravi, ma fisicamente un po’ troppo. leggerini. I due aspetti, se vogliamo, si compensano tra di loro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - L’analisi. Pantera da rinforzare