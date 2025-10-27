Lucca | spari contro la casa dell’onorevole Ziello Lega La solidarietà dei colleghi
Ziello: ""Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l'elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l'impiego di uno o più colpi di arma da fuoco, secondo quanto mi è stato riferito dai tecnici che hanno prontamente ripristinato l'infrastruttura dopo diverse ore di sospensione" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
