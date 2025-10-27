Lucca Comics & Games 2025 | comincia con lo sciopero Si fermano i lavoratori del Teatro del Giglio
L'assemblea dei lavoratori ha dato mandato alle organizzazione sindacali di proclamare uno sciopero per il 29 ottobre, giorno di apertura della manifestazione, con la cerimonia di inaugurazione che si tiene proprio al Teatro L'articolo Lucca Comics & Games 2025: comincia con lo sciopero. Si fermano i lavoratori del Teatro del Giglio proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
