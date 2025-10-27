Lucarelli accusa d’Urso La replica tagliente la mette a tacere | Trash? Proprio lei…

Tvzap.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi Tv, ormai non si parla d’altro che dello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, andato in scena sul palco di Ballando con le Stelle davanti a un pubblico visibilmente stizzito. Da un lato una giornalista senza peli sulla lingua, giurata temutissima del programma di Milly Carlucci; dall’altro una conduttrice simbolo della televisione Mediaset, tornata sul piccolo schermo nelle vesti di ballerina con la solita ironia e un’energia sorprendente. Eppure, nonostante la sua fluidità e la grinta mostrata in pista, la Lucarelli non ha resistito alla tentazione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, trasformando un giudizio tecnico in un commento sulla carriera della d’Urso, che ha acceso la miccia di una vera e propria bufera mediatica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

lucarelli accusa d8217urso la replica tagliente la mette a tacere trash proprio lei8230

© Tvzap.it - Lucarelli accusa d’Urso. La replica tagliente la mette a tacere: “Trash? Proprio lei…”

Leggi anche questi approfondimenti

David Parenzo all'attacco di Selvaggia Lucarelli: "Lei querela mentre io mi merito gli insulti". La replica: "Vergognati" - Scontro su X tra i due giornalisti: "Il Chihuahua che si crede Dobermann che mi attacca con il suo solito impeccabile stile", "Ti ho beccato con le ... Riporta affaritaliani.it

Beppe Convertini replica a Lucarelli: "Io figlio di due persone medie straordinarie" - Così Selvaggia Lucarelli ha definito Beppe Convertini dopo la sua prima esibizione a Ballando con le Stelle. Si legge su adnkronos.com

Beppe Convertini replica alla frecciata di Selvaggia Lucarelli/ “Uomo medio? Lo sono e non lo nego…” - La seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda questa sera sabato 4 ottobre, si preannuncia alquanto rovente. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Lucarelli Accusa D8217urso Replica