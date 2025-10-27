Personaggi Tv, ormai non si parla d’altro che dello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, andato in scena sul palco di Ballando con le Stelle davanti a un pubblico visibilmente stizzito. Da un lato una giornalista senza peli sulla lingua, giurata temutissima del programma di Milly Carlucci; dall’altro una conduttrice simbolo della televisione Mediaset, tornata sul piccolo schermo nelle vesti di ballerina con la solita ironia e un’energia sorprendente. Eppure, nonostante la sua fluidità e la grinta mostrata in pista, la Lucarelli non ha resistito alla tentazione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, trasformando un giudizio tecnico in un commento sulla carriera della d’Urso, che ha acceso la miccia di una vera e propria bufera mediatica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lucarelli accusa d’Urso. La replica tagliente la mette a tacere: “Trash? Proprio lei…”