Luca Frigeri | ecco il video tratto dal docufilm con Andrea Devicenzi

Esce oggi il videoclip di “Amore per te”, il nuovo singolo di Luca Frigeri, tratto dall’omonimo docufilm realizzato insieme all’atleta paralimpico Andrea Devicenzi. Il progetto, che unisce musica e sport, diventa un veicolo potente di pace, speranza e gratitudine in un tempo storico segnato da crisi e disorientamento. “Amore per te” – Video Ufficiale Dopo il suo esordio con l’album “Connessione spirituale” (Musica d’Acqua Dolce, 2025), prodotto da Mauro Malavasi, Frigeri – primo artista italiano a proporre uno stile Pop Spirituale – prosegue la sua ricerca di un linguaggio musicale che unisca suono e consapevolezza, visioni comuni di quel certo modo di stare al mondo e forme che siano di tutti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

