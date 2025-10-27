Luca Domenicale muore a 29 anni schiacciato da un macchinario in azienda Seconda vittima del lavoro in Veneto in poche ore

Ilgazzettino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROSOLINA (ROVIGO) - Ancora un morto sul lavoro in Veneto. Dopo l'operaio stroncato da un malore in mattinata nel Vicentino, poco dopo le 17 di lunedì 27 ottobre in un'azienda di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

