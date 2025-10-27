Luca Bernabei l’ultimo saluto al calciatore del Monticelli Un dolore di tutti

Ascoli, 27 ottobre 2025 – Un lungo minuto di silenzio, poi un lunghissimo applauso e le lacrime dei tanti amici presenti al Del Duca. Così la città di Ascoli ha voluto ricordare Luca Bernabei, il ventunenne calciatore del Monticelli scomparso ieri dopo aver lottato a lungo contro una malattia al fegato che non gli ha lasciato scampo. Nel giorno del derby tra Ascoli e Sambenedettese, che tornava dopo ben 39 anni, con le squadre scese in campo con il lutto al braccio, il pensiero è volato alla famiglia Bernabei che ora piange l’amato Luca. Una lotta impari contro un male devastante e che aveva convinto proprio i familiari a tentare un ultima disperata missione a Pavia per farlo curare in un centro specialistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Bernabei, l’ultimo saluto al calciatore del Monticelli. “Un dolore di tutti”

