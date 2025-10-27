Luc Besson | Il mio Dracula dandy e perdutamente innamorato

Amica.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – È un dandy, romantico, elegante e, soprattutto, perdutamente innamorato il Dracula che Luc Besson ha portato alla Festa del Cinema di Roma. Nel suo Dracula. L’amore perduto, nei cinema italiani dal 29 ottobre, Caleb Landry Jones è il principe Vladimir. Dopo la perdita della moglie, interpretata da Zoe Bleu, Vlad rinnega Dio e subisce la maledizione eterna: diventa un vampiro. Condannato a vagare nei secoli, sfida il destino e la morte guidato da un’unica speranza: ritrovare l’amore perduto. «Ci vuole coraggio! – ha detto il regista – E il coraggio è proprio una delle cose di cui volevo parlare in questo film. 🔗 Leggi su Amica.it

luc besson il mio dracula dandy e perdutamente innamorato

© Amica.it - Luc Besson: «Il mio Dracula dandy e perdutamente innamorato»

Altre letture consigliate

luc besson mio draculaLuc Besson: «Il mio Dracula un mostro innamorato» - I denti aguzzi e la bramosa ed insaziabile sete di sangue non rientrano tra le caratteristiche principali di «Dracula – L’amore perduto» di Luc Besson con Caleb ... Lo riporta ilmattino.it

luc besson mio draculaMatilda De Angelis: «Il mio nome? Merito di Luc Besson, mia madre lo ha abbracciato e ha pianto» - L'attrice racconta a "Che tempo che fa" l'emozionante incontro tra la madre e il regista francese che l'ha ispirata nella scelta del nome della figlia ... Riporta iodonna.it

luc besson mio draculaLuc Besson: «Ecco il mio Dracula, romantico e tormentato dall'amore» - Il regista francese ha presentato alla Festa del Cinema di Roma il suo ultimo film con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz e la nostra Matilda De Angelis ... Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Luc Besson Mio Dracula