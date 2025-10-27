Luc Besson | Il mio Dracula dandy e perdutamente innamorato

(askanews) – È un dandy, romantico, elegante e, soprattutto, perdutamente innamorato il Dracula che Luc Besson ha portato alla Festa del Cinema di Roma. Nel suo Dracula. L’amore perduto, nei cinema italiani dal 29 ottobre, Caleb Landry Jones è il principe Vladimir. Dopo la perdita della moglie, interpretata da Zoe Bleu, Vlad rinnega Dio e subisce la maledizione eterna: diventa un vampiro. Condannato a vagare nei secoli, sfida il destino e la morte guidato da un’unica speranza: ritrovare l’amore perduto. «Ci vuole coraggio! – ha detto il regista – E il coraggio è proprio una delle cose di cui volevo parlare in questo film. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Luc Besson: «Il mio Dracula dandy e perdutamente innamorato»

