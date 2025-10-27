Louvre fermati due sospettati per il furto | stavano cercando di lasciare il Paese

Dailynews24.it | 27 ott 2025

Stando a quanto rivelato da Le Parisien, sarebbero stati fermati due sospettati del furto di gioielli al Museo del Louvre. I due presunti ladri sarebbero stati arrestati in aeroporto, mentre tentavano di lasciare il Paese. FERMATI DUE SOSPETTATI – Sono stati fermati e posti in custodia cautelare due dei quattro ladri che il 18 ottobre avrebbero . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

louvre fermati due sospettatiFurto al Louvre, fermati due sospetti: erano già noti alla polizia per furto - I due avrebbero fatto parte della banda dei quattro ladri che hanno rubato i nove preziosi gioielli della collezione di Napoleone. Secondo tg24.sky.it

louvre fermati due sospettatiFurto al Louvre, fermati due sospettati: erano pronti a lasciare il paese - I due uomini  sono accusati di «furto organizzato» e «associazione a delinquere» per aver rubato otto gioielli della Corona francese. Da editorialedomani.it

louvre fermati due sospettatiFurto al Louvre, fermati due sospetti - L’operazione è scattata all’improvviso, dopo che gli inquirenti, che sorvegliavano da giorni i due individui, si sono resi conto che uno dei due stava per fuggire all’estero, a quanto sembra in Algeri ... Secondo ilsole24ore.com

