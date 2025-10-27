L’Ottava Arte secondo l’Espresso

L’Ottava Arte. Dopo architettura, scultura, pittura, musica, poesia, danza e cinema, c’è l’enogastronomia, che esprime il meglio del savoir vivre italiano e non solo. Ed con questa consacrazione che giovedì scorso a Milano, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, davanti a oltre mille ospiti tra chef, produttori di vino, operatori del settore, istituzioni e stampa, sono state presentate le Guide dell’Espresso: “I 1000 Ristoranti d’Italia”, giunta all’edizione numero 46, oltre alla versione enologica “I 1000 Vini d’Italia”. Sono 21 i ristoranti che quest’anno hanno ottenuto il massimo riconoscimento dei 5 cappelli, tra cui tre guidati da chef donne: Antonia Klugmann dell’Argine a Vencò di Dolegna del Collio, Jessica Rosval del Gatto Verde di Modena e Nadia Santini, storica chef di Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

