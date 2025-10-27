Lotta serrata al degrado I residenti puliscono i muri tra via del Porto e Avesella
"Che fate di bello?", domanda una signora mentre entra nel suo appartamento. "Stiamo solo pulendo" risponde Esther con in mano i suoi strumenti da lavoro. È sabato mattina, quando una decina di volontari si raduna sotto il portico di via Avesella. Qualcuno si conosce, altri no. In ogni caso fanno tutti parte dello stesso gruppo: il ‘Quadrilatero del Porto’. L’obiettivo è ripulire la città dal degrado sui muri, attraverso la cura: "Non cancelliamo solo scritte, ma ricostruiamo una cultura del rispetto", dicono. Va detto: non è un lavoro semplice. È un "piccolo" ma "gratificante" gesto contro il vandalismo grafico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Lotta serrata al degrado. I residenti puliscono i muri tra via del Porto e Avesella - Un gruppo di volontari ogni weekend si arma di guanti e buona volontà "Un piccolo gesto che ridà dignità a queste strade". Riporta ilrestodelcarlino.it
Bari, risse in centro ma anche cassonetti rotti e degrado. I residenti chiedono interventi urgenti - Cartoni sulle panchine, usati come “letti” dei senzatetto, cassonetti quasi tutti rotti o in pessime condizioni, viali dissestati, cordoli a pezzi. Come scrive quotidianodipuglia.it
Terni, la lotta al degrado urbano di questura polizia locale passa per la ex Foresteria - La lotta al degrado in pieno centro stavolta tocca il giardino della ex Foresteria, tra corso Tacito e via Primo Maggio. Secondo ilmessaggero.it