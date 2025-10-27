Lotta ai tumori allo Ieo la realtà virtuale aiuta i pazienti oncologici Come funziona
Milano, 27 ottobre 2025 – L' Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano è il primo in Italia a offrire ai suoi pazienti in ambito terapeutico ‘ Inner Healing’, una soluzione tecnologica molto innovativa che, tramite un visore per la realtà virtuale, permette a chi è ricoverato di vivere un'esperienza immersiva, per contrastare l'isolamento, ridurre il livello di ansia e migliorare nell'insieme il processo detto appunto di “guarigione interiore”. Inner Healing è proposto attualmente in Ieo ai pazienti ricoverati nel reparto di Medicina Nucleare per sottoporsi a terapie con radiofarmaci nell'ambito della teranostica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
