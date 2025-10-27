Lotta ai furbetti della differenziata | entrano in azione le guardie ecologiche

BRINDISI - È partito oggi (lunedì 27 ottobre), alle ore 18.00, il servizio effettuato da sei guardie ecologiche volontarie (come da convenzione sottoscritta con l’associazione EkoClub). Si tratta di un capillare controllo del territorio. Una innovazione voluta dall’assessorato all’Ambiente del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

