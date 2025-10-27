Lotta ai furbetti della differenziata | entrano in azione le guardie ecologiche
BRINDISI - È partito oggi (lunedì 27 ottobre), alle ore 18.00, il servizio effettuato da sei guardie ecologiche volontarie (come da convenzione sottoscritta con l’associazione EkoClub). Si tratta di un capillare controllo del territorio. Una innovazione voluta dall’assessorato all’Ambiente del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Senigallia: Prosegue la lotta contro i furbetti del fisco: il Comune invia altri 178 avvisi di riscossione Imu per oltre 380 mila euro - facebook.com Vai su Facebook