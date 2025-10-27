L' ostinazione di Toma Basic

Il 28 novembre del 2020, al termine della partita contro il Paris Saint-Germain terminata 2-2. l'ex allenatore del Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset, descrisse con pochissime parole il suo giocatore Toma Baši?, autore di una prestazione eccezionale contro i parigini: "È la rappresentazione calcistica dell'ostinazione". Poi aggiunse: "A volte è un bene, un bene imprescendibile, a volte può trasformarsi in un problema. Il compito di chi allena è delicato: bisogna esaltare i pregi e smussare i difetti dei propri giocatori". Toma Baši? ha grandi pregi e molti difetti. In campo corre, insegue, recupera un sacco di palloni e dopo aver rincorso, recuperato e passato il pallone a chi ha il compito di costruire l'azione, corre ancora per agevolare il compito dei compagni e farsi trovare libero decine di metri avanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'ostinazione di Toma Basic

