L' Ostiamare sogna in grande Il tecnico D' Antoni racconta i segreti del club rilanciato da De Rossi

L'Ostiamare è tornata. Dopo anni difficili, i biancoviola, con l'acquisto della società da parte della bandiera romanista Daniele De Rossi, hanno iniziato un percorso di crescita importante. L'obiettivo è quello di ridare al quartiere che regala il mare alla capitale d'Italia una squadra di calcio ben strutturata e solida. Intanto, all'Anco Marzio, la casa del «Gabbiani», i tifosi cantano e sognano in grande. L'Ostiamare è prima in classifica nel girone F di Serie D e dopo nove giornate viaggia a punteggio pieno. Domenica alle 14.30, arriverà il Teramo, una delle due squadre più quotate – l'altra è l'Ancona – per la corsa al primo posto che vale la Serie C. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Ostiamare sogna in grande. Il tecnico D'Antoni racconta i segreti del club rilanciato da De Rossi

