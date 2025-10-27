L' osmanto il fiore che sboccia col freddo profuma le fragranze di stagione Volatili e delicate ma piene di fascino

D elicato, dalla fioritura molto veloce, l’osmanto è considerato un fiore “effimero” proprio perché sboccia velocemente e altrettanto velocemente vola via. Lasciando dietro di sé un leggero aroma di albicocca e freschezza. Eppure, proprio per queste sue caratteristiche difficili da catturare, i nasi gli hanno dedicato profumi che cercano di racchiudere la caducità del momento di massima fioritura. In tutta la sua dolcezza. Profumi al riso: la fragranza rassicurante è nuova tendenza tra le essenze X Leggi anche › Profumi arabi da donna: inconfondibili, e ultra persistenti Profumi all’osmanto, il fiore della stagione dormiente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

