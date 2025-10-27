L' oroscopo di oggi - lunedì 27 ottobre 2025
Ariete. L’inizio della settimana caro Ariete, con la Luna nel settore per te del mistero e della forza introspettiva, porta energia e voglia di agire. Sul lavoro, decisioni rapide e iniziative coraggiose possono aprire nuove porte: valuta rischi con attenzione. In amore, sincerità e dialogo rafforzano i legami: condividere emozioni evita malintesi. La vita sociale è stimolante: amicizie e contatti offrono supporto e ispirazione. La forma fisica richiede equilibrio tra attività e riposo: movimento e pause aiutano a mantenere energia. Possibili opportunità creative o finanziarie emergono: affrontale con entusiasmo ma senza impulsività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
