Loro fanno le or*** Guillermo Mariotto rivelazione hot in diretta | Caterina Balivo gelata
I temi e le curiosità su Ballando con le stelle 2025 continuano ad animare i salotti televisivi, e questa volta è stato il programma La Volta Buona di Caterina Balivo a regalare nuovi spunti di discussione. Tra un commento e una battuta, la puntata è diventata teatro di un momento tanto curioso quanto imbarazzante, con protagonista Guillermo Mariotto, volto storico della giuria del talent show di Milly Carlucci. Tutto è iniziato quando in studio si è parlato di un presunto caso di gelosia che avrebbe coinvolto Giorgia Palmas e suo marito, Filippo Magnini, concorrente di questa edizione in coppia con la maestra di ballo Alessandra Tripoli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
Guillermo del Toro ha preso posizione sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nel cinema e ha chiarito che non ha intenzione di adottarla in futuro. In questi giorni sta promuovendo Frankenstein, con Oscar Isaac e Jacob Elordi, e ne ha approfittato per fare il punto. - facebook.com Vai su Facebook
Guillermo Mariotto, scivolone hot a La Volta Buona: “Fanno le org*…”/ Caterina Balivo lo fulmina! - Caterina Balivo gela Guillermo Mariotto dopo una battuta hot in diretta a La Volta Buona: “A quest’ora no, siamo su Rai Uno! ilsussidiario.net scrive
Le parole di Nancy Brilli su Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli - a Ruota Libera, andato in onda su Rai 1, Nancy Brilli si è raccontata a tutto tondo, parlando anche della sua partecipazione a Ballando con le ... Scrive novella2000.it
Nancy Brilli attacca Selvaggia Lucarelli e Mariotto: “Scorbutici, fanno i bulli”/ “I commenti sul personale…” - Nancy Brilli a Da Noi a Ruota Libera, dalla giuria di Ballando con le stelle 2025 alle toccanti parole sulla mamma e il figlio Francesco. Segnala ilsussidiario.net