L’oro arretra sui mercati internazionali dopo la tregua commerciale tra Usa e Cina

I prezzi dell'oro registrano un brusco calo sui mercati internazionali, in seguito alla distensione delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La prospettiva di un accordo tra le due principali potenze economiche mondiali sembra infatti ridurre i rischi di instabilità finanziaria e geopolitica che negli ultimi mesi avevano spinto gli investitori verso il bene rifugio per eccellenza. Il prezzo spot del metallo prezioso è sceso sotto la soglia psicologica dei 4.000 dollari l'oncia, attestandosi a 3.994 dollari con una flessione del 2,9%. Un segnale che gli operatori dei mercati interpretano come una parziale normalizzazione del contesto economico globale.

