L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a GIUSSANO domenica 2 novembre

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, tornano come ogni anno a grandissima richiesta in questo periodo in Brianza con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio domenica 2 novembre a GIUSSANO, nella storica location dell’Area Mercato di Via Pietro Nenni, per un’iniziativa come sempre attesissima ed in collaborazione con la Pro Loco. Dunque, un’occasione da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, che l’hanno a lungo reclamata: una rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a GIUSSANO domenica 2 novembre

