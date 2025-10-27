Lorient-Paris Saint Germain mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati PSG a caccia dei 3 punti per allungare in classifica

Infobetting.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è tregua per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che dopo essersi ripreso la vetta nello scorso weekend è impegnato sul campo del Lorient.  La squadra di Pantaloni è precipitata in zona playout dopo la sconfitta di Angers, la quinta stagionale in 9 gare e la quarta su 5 gare esterne. I merlus ad oggi devono la loro classifica al rendimento . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

lorient paris saint germain mercoled236 29 ottobre 2025 ore 19 00 formazioni ufficiali quote pronostici convocati psg a caccia dei 3 punti per allungare in classifica

© Infobetting.com - Lorient-Paris Saint Germain (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. PSG a caccia dei 3 punti per allungare in classifica

Approfondisci con queste news

lorient paris saint germainPronostico Lorient vs Paris Saint-Germain – 29 Ottobre 2025 - Germain, in programma il 29 Ottobre 2025 alle 19:00 allo Stadio du Moustoir, accende la serata di Ligue 1 con una sfida di ... Da news-sports.it

lorient paris saint germainL1 : Lorient-Paris SG, les compos - Germain se déplace à Lorient, ce mercredi (19h, Ligue 1+), dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Lo riporta news.maxifoot.fr

lorient paris saint germainLigue 1 : FC Lorient-Paris Saint Germain, tout savoir sur ce match à une date inhabituelle - Le FC Lorient reçoit le Paris Saint Germain (PSG) pour la 10e journée de Ligue 1. Come scrive actu.fr

Cerca Video su questo argomento: Lorient Paris Saint Germain