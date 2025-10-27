Lorient-Paris Saint Germain mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati PSG a caccia dei 3 punti per allungare in classifica
Non c’è tregua per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che dopo essersi ripreso la vetta nello scorso weekend è impegnato sul campo del Lorient. La squadra di Pantaloni è precipitata in zona playout dopo la sconfitta di Angers, la quinta stagionale in 9 gare e la quarta su 5 gare esterne. I merlus ad oggi devono la loro classifica al rendimento . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
