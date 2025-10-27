Lorient-Paris Saint Germain mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Non c’è tregua per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che dopo essersi ripreso la vetta nello scorso weekend è impegnato sul campo del Lorient. La squadra di Pantaloni è precipitata in zona playout dopo la sconfitta di Angers, la quinta stagionale in 9 gare e la quarta su 5 gare esterne. I merlus ad oggi devono la loro classifica al rendimento . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lorient-Paris Saint Germain (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Contenuti che potrebbero interessarti

SERIE A and LIGUE 1 Matchday outcomes #football #SerieA #Ligue1 #como #juventus #Genoa #cagliari #bologna #atlanta #Lazio #ACMilan #Fiorentina #lens #ParisFC #rennes #auxerre #toulouse #metz #lorient #brest #lille #nantes #everyonefollow - facebook.com Vai su Facebook

FC Lorient - Paris-Saint-Germain : le match se jouera à guichets fermés au Moustoir - Mercredi 29 octobre 2025, le FC Lorient accueille le PSG, champion d’Europe en titre, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Scrive ouest-france.fr

Pronostic Lorient vs PSG 29/10/2025 : la puissance de feu du PSG pour submerger les hôtes - Pronostics d'experts pour Lorient vs PSG et trois conseils alors qu'ils s'affrontent en Ligue 1 le mercredi 29 octobre à 19h. Scrive goal.com

« Je ne peux pas dire que j’ai des défauts » : avant d’affronter le FC Lorient, Nuno Mendes se confie sur son état de forme éclatant - Nuno Mendes est devenu un des meilleurs latéraux du monde au Paris Saint- Da letelegramme.fr