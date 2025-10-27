Lorient-Paris Saint Germain mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Non c’è tregua per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che dopo essersi ripreso la vetta nello scorso weekend è impegnato sul campo del Lorient. La squadra di Pantaloni è precipitata in zona playout dopo la sconfitta di Angers, la quinta stagionale in 9 gare e la quarta su 5 gare esterne. I merlus ad oggi devono la loro classifica al rendimento . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SERIE A and LIGUE 1 Matchday outcomes #football #SerieA #Ligue1 #como #juventus #Genoa #cagliari #bologna #atlanta #Lazio #ACMilan #Fiorentina #lens #ParisFC #rennes #auxerre #toulouse #metz #lorient #brest #lille #nantes #everyonefollow Vai su Facebook
Pronostico Lorient-PSG 29 Ottobre 2025: 10ª Giornata di Ligue 1 - Germain, mercoledì 29 ottobre alle 19:00 per la decima giornata di Ligue 1 McDonald’s: scopri le migliori opzioni di scommessa per questo atteso i ... Si legge su bottadiculo.it
FC Lorient - Paris-Saint-Germain : le match se jouera à guichets fermés au Moustoir - Des champions d’Europe en titre, qui plus est victorieux de la Ligue des champions, attirent forcément les foules. Scrive lorient.maville.com
« Je ne peux pas dire que j’ai des défauts » : avant d’affronter le FC Lorient, Nuno Mendes se confie sur son état de forme éclatant - Nuno Mendes est devenu un des meilleurs latéraux du monde au Paris Saint- Da letelegramme.fr