Non c’è tregua per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che dopo essersi ripreso la vetta nello scorso weekend è impegnato sul campo del Lorient. La squadra di Pantaloni è precipitata in zona playout dopo la sconfitta di Angers, la quinta stagionale in 9 gare e la quarta su 5 gare esterne. I merlus ad oggi devono la loro classifica al rendimento . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lorient-Paris Saint Germain (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici