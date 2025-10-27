Lorient-Paris Saint Germain mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è tregua per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che dopo essersi ripreso la vetta nello scorso weekend è impegnato sul campo del Lorient.  La squadra di Pantaloni è precipitata in zona playout dopo la sconfitta di Angers, la quinta stagionale in 9 gare e la quarta su 5 gare esterne. I merlus ad oggi devono la loro classifica al rendimento . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

lorient paris saint germain mercoled236 29 ottobre 2025 ore 19 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Lorient-Paris Saint Germain (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lorient paris saint germainPronostico Lorient-PSG 29 Ottobre 2025: 10ª Giornata di Ligue 1 - Germain, mercoledì 29 ottobre alle 19:00 per la decima giornata di Ligue 1 McDonald’s: scopri le migliori opzioni di scommessa per questo atteso i ... Si legge su bottadiculo.it

lorient paris saint germainFC Lorient - Paris-Saint-Germain : le match se jouera à guichets fermés au Moustoir - Des champions d’Europe en titre, qui plus est victorieux de la Ligue des champions, attirent forcément les foules. Scrive lorient.maville.com

lorient paris saint germain« Je ne peux pas dire que j’ai des défauts » : avant d’affronter le FC Lorient, Nuno Mendes se confie sur son état de forme éclatant - Nuno Mendes est devenu un des meilleurs latéraux du monde au Paris Saint- Da letelegramme.fr

Cerca Video su questo argomento: Lorient Paris Saint Germain