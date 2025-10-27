L’Orient Express da Parigi arriva in costiera amalfitana | il leggendario treno rivive i fasti del Gran Tour
Si chiude la stagione. Non veramente perchè si punta alla destagionalizzazione. Intanto Il Belmond Luxury Train, gioiellino della maison LV, tutto velluti, boiserie e ottoni tirati a lucido, ha già vinto l’Oscar ( e non parliamo di quello a Ingrid Bergman per il leggendario Assassinio sull’Orient Express) ma del World’s Best Awards 2025 di Travel Leisure. E alle rotte storiche da Parigi a Budapest, a Vienna, a Venezia. ne aggiunge altre. Altra destinazione sarà l’ Hotel Belmond Caruso di Ravello dove dilettarsi con lezioni di pittura, degustazioni e lezioni di cucina in compagnia dell’Executive Chef Armando Aristarco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio sull'Orient Express, Domenica 26 Ottobre 2025 Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspens - facebook.com Vai su Facebook
Ferrovie: Capodanno in viaggio sull’Orient Express “La Dolce Vita” - X Vai su X
Il leggendario Orient Express da Parigi arriva in costiera - Il dress code per una romantica cena a lume di candela è smoking per lui e abito da sera pe ... Si legge su napolitoday.it
Il nuovo Orient Express da Parigi alla Costiera Amalfitana: quando parte e quanto costa il viaggio da sogno - Express partirà il 4 maggio mettendo in collegamento Parigi e Pompei per la prima volta ... fanpage.it scrive