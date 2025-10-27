Si chiude la stagione. Non veramente perchè si punta alla destagionalizzazione. Intanto Il Belmond Luxury Train, gioiellino della maison LV, tutto velluti, boiserie e ottoni tirati a lucido, ha già vinto l’Oscar ( e non parliamo di quello a Ingrid Bergman per il leggendario Assassinio sull’Orient Express) ma del World’s Best Awards 2025 di Travel Leisure. E alle rotte storiche da Parigi a Budapest, a Vienna, a Venezia. ne aggiunge altre. Altra destinazione sarà l’ Hotel Belmond Caruso di Ravello dove dilettarsi con lezioni di pittura, degustazioni e lezioni di cucina in compagnia dell’Executive Chef Armando Aristarco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Orient Express da Parigi arriva in costiera amalfitana: il leggendario treno rivive i fasti del Gran Tour