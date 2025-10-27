L’orgoglio di Sarri | Questa vittoria è per il popolo laziale Ma ora non fermiamoci
Il tecnico biancoceleste soffre ma alla fine porta a casa tre punti fondamentali contro la Juve di Tudor, risalendo in maniera importante in classifica La Lazio centra una vittoria fondamentale, per la classifica e forse soprattutto per il morale. All’Olimpico i biancocelesti battono 1-0 la Juve con il gol che non ti aspetti, quello di Toma Basic che fino a poche settimane fa era fuori lista. La squadra di Sarri butta il cuore oltre l’ostacolo e alla fine festeggia, in un momento che resta complicatissimo. Maurizio Sarri (LaPresse) – calciomercato.it La classifica ora è sicuramente migliore, e con sé le prospettive cambiano o comunque aiutano ad affrontare la settimana in maniera più serena. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
