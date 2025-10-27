Lorenzo Sonego bell’esordio a Parigi | Korda eliminato senza patemi

Oasport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Sonego vince con autorità il match d’esordio al Masters 1000 di Parigi. Alla sua prima alla Defense Arena, sul campo 3 per la precisione, il torinese batte con il punteggio di 6-2 6-3 l’americano Sebastian Korda, che si perde in un mare di 40 errori gratuiti (su 116 punti) e andrà a regalarsi il derby tra i due Lorenzi, dove l’altro è Musetti. E sarà la sfida numero 14 tutta italiana dell’intero 2025: soltanto nel 2021 (17) e 2023 (16) ce ne sono stati di più, a partire dal 1990. Un’ora e 28 minuti la durata del match odierno. Primi game già abbastanza forieri di lotta: Sonego costringe Korda ai vantaggi, poi è lui stesso a dover rimontare da 0-30. 🔗 Leggi su Oasport.it

lorenzo sonego bell8217esordio a parigi korda eliminato senza patemi

© Oasport.it - Lorenzo Sonego, bell’esordio a Parigi: Korda eliminato senza patemi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lorenzo sonego bell8217esordio parigiLIVE Sonego-Korda 6-2 0-1, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il primo set inizia con il servizio dello statunitense - 0 Ottima palla corta di Sonego, con lo statunitense che ... Scrive oasport.it

lorenzo sonego bell8217esordio parigiMasters 1000 Parigi-Bercy, Sonego supera il primo ostacolo e si regala il derby con Musetti - Bercy, ultimo grande appuntamento della stagione ATP prima delle Finals. Segnala sportal.it

lorenzo sonego bell8217esordio parigiAtp Parigi - Sonego batte Korda e raggiunge Musetti al 2º turno. Ok Rublev e Bublik - Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno scoperto il nome del rivale che affronteranno all'esordio al Masters 1000 di Parigi. Scrive tennisworlditalia.com

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Sonego Bell8217esordio Parigi