Lorenzo Sonego bell’esordio a Parigi | Korda eliminato senza patemi

Lorenzo Sonego vince con autorità il match d'esordio al Masters 1000 di Parigi. Alla sua prima alla Defense Arena, sul campo 3 per la precisione, il torinese batte con il punteggio di 6-2 6-3 l'americano Sebastian Korda, che si perde in un mare di 40 errori gratuiti (su 116 punti) e andrà a regalarsi il derby tra i due Lorenzi, dove l'altro è Musetti. E sarà la sfida numero 14 tutta italiana dell'intero 2025: soltanto nel 2021 (17) e 2023 (16) ce ne sono stati di più, a partire dal 1990. Un'ora e 28 minuti la durata del match odierno. Primi game già abbastanza forieri di lotta: Sonego costringe Korda ai vantaggi, poi è lui stesso a dover rimontare da 0-30.

