L'operaio Gennaro Nuzzo morto dopo 4 giorni in ospedale | era precipitato dal tetto mentre lavorava nel Casertano

L'uomo è morto nella giornata di ieri all'ospedale di Caserta: quattro giorni prima era precipitato dal tetto di un capannone ad Arienzo, nel Casertano, mentre lavorava. 🔗 Leggi su Fanpage.it

