L'operaio Gennaro Nuzzo morto dopo 4 giorni in ospedale | era precipitato dal tetto mentre lavorava nel Casertano

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo è morto nella giornata di ieri all'ospedale di Caserta: quattro giorni prima era precipitato dal tetto di un capannone ad Arienzo, nel Casertano, mentre lavorava. 🔗 Leggi su Fanpage.it

operaio gennaro nuzzo mortoL’operaio Gennaro Nuzzo morto dopo 4 giorni in ospedale: era precipitato dal tetto mentre lavorava nel Casertano - L'uomo è morto nella giornata di ieri all'ospedale di Caserta: quattro giorni prima era precipitato dal tetto di un capannone ad Arienzo, nel Casertano ... Riporta fanpage.it

operaio gennaro nuzzo mortoSan Felice a Cancello, precipita dal capannone: muore dopo quattro giorni - Le comunità di San Felice a Cancello e di Arienzo si trovano nel pieno di un dolore incolmabile dopo la tragica scomparsa di Gennaro Nuzzo, 61enne, che ha lottato per quattro giorni ... Secondo ilmattino.it

operaio gennaro nuzzo mortoIl tetto del capannone cede, operaio muore in ospedale dopo 4 giorni di agonia - L'uomo, 61 anni, era caduto da un'altezza di circa 7 metri: fatali le lesioni riportate, il cantiere è stato sequestrato dai carabinieri ... Lo riporta rainews.it

