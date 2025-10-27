L’onorevole Brambilla compra la mucca in fuga dal macello ma dell’animale non c’è traccia | la storia
La mucca fuggita dal macello (e ancora non ritrovata) è stata acquistata dall’ onorevole Brambilla e finirà i suoi giorni viva e in pace. La storia vera del bovino che ha appassionato negli scorsi giorni animalisti – e non – avrà, comunque vada, un lieto fine. Anche se la mucca fuggita da un macello della Brianza martedì scorso verrà riacciuffata da veterinari, sanitari e forze dell’ordine, non verrà più trasportata dal macellatore che la possedeva per farne bistecche, ma potrà passare il resto della sua esistenza in un Centro di recupero per gli animali selvatici della Leeda. Quello che nei primi minuti della concitata fuga da un macello brianzolo pareva un toro, poi in realtà rivelatasi una mucca, era scappato dai suoi aguzzini il 21 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
