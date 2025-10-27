Longevità e microbiota | ecco perché è meglio usare i prebiotici

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’età il microbiota cambia e alimenta l’inflammaging. Prebiotici e polifenoli possono riequilibrarlo e proteggere la salute a lungo termine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

longevit224 e microbiota ecco perch233 232 meglio usare i prebiotici

© Gazzetta.it - Longevità e microbiota: ecco perché è meglio usare i prebiotici

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Longevit224 Microbiota Perch233 232