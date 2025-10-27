Lonato | apericena con il fantasma

Una serata unica e divertente al Chiosco da Italo in compagnia di ospiti davvero speciali come Alea duo che si esibiranno in un concerto unplugged e la scrittrice Erica Gazzoldi che presenterà due suoi libri e il mistero di un fantasma che in genere aleggia nelle stanze del castello di Padernello. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

