Lonato | apericena con il fantasma

Bresciatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata unica e divertente al Chiosco da Italo in compagnia di ospiti davvero speciali come Alea duo che si esibiranno in un concerto unplugged e la scrittrice Erica Gazzoldi che presenterà due suoi libri e il mistero di un fantasma che in genere aleggia nelle stanze del castello di Padernello. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

